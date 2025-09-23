Псковcкая обл.
Общество

Псковичи назвали рейтинг престижных профессий - опрос

25.09.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

В топе самых престижных профессий у псковичей безоговорочно лидируют программисты (22% голосов опрошенных). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (10%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (8%). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 7% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (4%).

6% считают престижной любую профессию. 2% уверены, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно: «Уважения ни к кому нет. Где большие деньги — там криминал».

Мужчины значительно чаще женщин называют престижными профессии военных, ИТР и рабочих. Женщины, в свою очередь, чаще склоняются к мнению о престиже работы врачей, учителей и финансистов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
