Общество

Трех судей назначили на должности в Псковской области

Трех судей назначили на должности в Псковской области, решение было принято 25 сентября на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Иванов назначен на должность мирового судьи судебного участка №4 в границах административно-территориальной единицы «Дедовичский район» сроком на три года.

Виктор Иванов имеет высшее юридическое образование, обучался в Саратовской государственной юридической академии. Имеет специализацию «Юрист». Стаж юридической профессии более 6 лет.

С 2015 по 2017 год занимал должность помощника адвоката. Был старшим следователем в СУ СК РФ. С 2019 по 2022 год занимал должность помощника судьи. Сейчас Виктор Иванов является помощником прокурора.

Ирина Белоногова назначена на должность мирового судьи судебного участка №13 в границах административно-территориальной единицы «Печорский район» без ограничения срока полномочий.

Ирина Белоногова обучалась в Высшей школе экономики в Москве, по образованию юрист, стаж в юридической профессии более 12 лет, стаж в должности судьи более 5 лет.

Судью в отставке Сергея Потапова привлекли к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №21 в границах города Острова и Островского района сроком на один год.

Окончил академию народного хозяйства при президенте Российской Федерации. Стаж юридической работы составляет более 21 года. Судейский стаж более 12 лет.

«Желаем вам плодотворной работы и справедливого правосудия», - сказал председатель Собрания Александр Котов.