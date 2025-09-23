Врио командующего ВДВ вручил двум псковским полкам ордена Александра Невского

Врио командующего ВДВ генерал-майор Сергей Чубарыкин вручил двум гвардейским десантно-штурмовым полкам псковского соединения ВДВ ордена Александра Невского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Скриншоты: Минобороны
Там отметили, что в своем выступлении врио командующего ВДВ поздравил личный состав полков с получением высоких наград. «Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто участвует в достижении победы, безусловно, личный состав, который сейчас находится на поле боя, который ценой своей жизни, рискуя день ото дня, приближает долгожданную победу», - указал Чубарыкин.
В заключение врио командующего ВДВ выразил уверенность, что личный состав соединения будет и впредь вносить значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и защиты ее национальных интересов, а награды станут стимулом к новым достижениям на благо Родины.
Кроме того, состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения, проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО.