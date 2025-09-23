Общество

Панихида по старшему научному сотруднику псковского музея Ирине Родниковой состоится 26 сентября

Панихида по старшему научному сотруднику Псковского музея-заповедника Ирине Родниковой на память десятилетия ее смерти состоится в пятницу, 26 сентября, в 16:00 в церкви Успения с Полонища в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей её близкие.

Фото: museumpskov.ru

26 сентября 2015 года на 76-м году жизни скончалась Ирина Родникова - старший научный сотрудник псковского музея, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, более 40 лет своей жизни Ирина Родникова отдала музею. Исследователь музейного собрания псковской иконописи и художественного серебра; автор экспозиций «Живопись Древнего Пскова» и «Художественное серебро XVI - XIX веков», монографии «Псковская икона XIII - XVI веков», альбома «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» альбома-каталога «Псковская икона XIV-XVII веков из собрания Псковского музея», серии «Художественные музеи СССР», книги «Икона «Спас Недреманное Око» из псковского музея», «К истории иконографического извода», десятков публикаций по древнерусскому станковому и прикладному искусству, творчеству современных псковских художников, статей для «Псковской энциклопедии».

Награждена медалью «Ветеран труда», медалями Академии российской словесности «Ревнителю просвещения», в память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», занесена в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

В 2024 году мемориальную доску Ирины Родниковой установили на фасаде дома № 6/8 на улице Георгиевской в Пскове. Здесь она работала с 1971 по 2015 год заведующей художественным отделом, заведующей сектором древнерусского искусства.