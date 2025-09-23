Общество

Представителей туристической отрасли поздравили в правительстве Псковской области

Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма, состоялось в Правительстве Псковской области сегодня, 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С профессиональным праздником представителей отрасли от имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила его Заместитель Ольга Тимофеева.

«Ежегодно тысячи гостей приезжают к нам в регион, чтобы познакомиться с нашим историческим культурным наследием, насладиться живописной природой. Туризм уверенно вошел в число ключевых отраслей региона, которые способствуют развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни. В прошлом году Псковская область уверенно вошла в десятку самых гостеприимных регионов России. Это результат вашего общего труда. Благодаря усилиям региональных властей и бизнес-сообщества обновляются объекты инфраструктуры, создаются современные туристические маршруты, которые привлекают гостей как из-за рубежа, так и внутреннего туриста», — отметила Ольга Тимофеева.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие туризма на территории Псковской области почетной грамотой губернатора Псковской области удостоена заместитель директора туристической компании «Континент-тур» Светлана Кузнецова.

Министр туризма Псковской области Марина Егорова выразила слова благодарности тем, кто делает регион гостеприимным, и тем, для кого туризм стал не просто работой, а настоящим призванием. В преддверии праздника Почетными грамотами и Благодарственными письмами регионального Министерства отмечены ряд представителей туристической отрасли, а также Общественный совет при Министерстве.