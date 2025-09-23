Общество

42 тысячи человек обслужили за 2024 год турфирмы Псковской области

За год туристскими фирмами Псковской области было обслужено 42 тысячи человек. Населению было реализовано 11,6 тысяч турпакетов общей стоимостью 1,4 миллиардов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федеральной службе

государственной статистики по Псковской области (Псковстат).

В 2024 году в Псковской области работали 75 туристских фирм, из которых 48 осуществляли турагентскую деятельность, 9 занимались только туроператорской деятельностью, и 18 совмещали туроператорскую и турагентскую деятельность.

Особенно популярным был внутренний туризм: в путешествия по нашей стране псковские турфирмы отправили 29,4 тысячи человек. Из них 65,6% посетили места отдыха в Псковской области. Также пользовались спросом среди туристов поездки в Краснодарский край – 15% от общей численности туристов, отдохнувших в России. Санкт-Петербург и республику Крым посетили 4,3% и 3,5%.

В зарубежные страны по туристским путевкам от псковских турфирм в 2024 году выехало 12,5 тысяч российских граждан.