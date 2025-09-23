Общество

До +15 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 28 сентября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 28 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем от +10 до +15 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть ветер северных направлений ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы ветра достигнут от 6 до 11 метров в секунду

Атмосферное давление высокое.

Напомним, в начале следующей недели, 29 и 30 сентября, местами по Псковской области ожидаются заморозки до -2 градусов.