Общество

Сотрудников избирательной системы Псковской области поздравил губернатор

Сотрудников избирательной системы Псковской области поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Этот прекрасная возможность выразить благодарность всем, кто в разные годы трудился в избирательной системе региона, посвятил своё время и силы организации и проведению выборов. От вашей компетентности, профессионализма, ответственности во многом зависит проведение конкурентных, открытых и легитимных выборов, доверие граждан к избирательной системе, решение важных государственных задач», - пишет Михаил Ведерников.

Губернатор уверен, что опыт, организованность, дисциплина, честность и принципиальность, знание всех тонкостей избирательного процесса сотрудников и впредь будут служить надёжной основой для проведения выборов на самом высоком уровне.

«Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго », - поздравляет Михаил Ведерников.