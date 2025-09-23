Общество

В Пскове отработали задержание сбежавших из СИЗО осужденных, взявших заложника

В УФСИН России по Псковской области проведено совместное тактико-специальное учение по розыску и задержанию сбежавших осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В учениях по розыску и задержанию осужденных, сбежавших из СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, приняли участие сотрудники УИС и взаимодействующих силовых структур региона. Основная задача заключается в отработке совместных действий ведомств при решении задач по ведению розыска и задержания осужденных, совершивших побег из учреждений уголовно-исполнительной системы.

В рамках учения отработаны действия розыскных нарядов по задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников в блокированном районе. Кроме того, одним из учебных вопросов отработаны совместные действия силовых структур по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников.

Согласно легенде, двое осужденных совершили побег из следственного изолятора. После поступления сообщения о происшествии личный состав управления и подведомственных учреждений был поднят по тревоге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение осужденных, но задача усложнилась – один из беглецов, вооруженный охотничьим ружьем, укрылся в жилом доме и взял в заложники гражданское лицо.

Проведенные переговоры результата не принесли. Руководителем оперативного штаба, врио начальника УФСИН России по Псковской области Алексеем Денисьевым, принято решение о проведении спецоперации по обезвреживанию злоумышленника и освобождению заложника.

Учения прошли успешно, поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме. Руководство дало положительную оценку проведенному мероприятию.

В качестве обучаемых на ТСУ были задействованы курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России.