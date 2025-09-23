Общество

Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший специалист по закупкам Псковской области»

В регионе открылся прием заявок на участие в первом областном конкурсе «Лучший специалист по закупкам Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Мероприятие направлено на выявление и поддержку специалистов, деятельность которых связана с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Принять участие в конкурсе могут специалисты по закупкам государственных органов Псковской области и сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований региона, а также представители подведомственных им учреждений, обеспечивающие осуществление закупок в соответствии с федеральным законом №44. Среди условий также — наличие стажа в области закупок не менее одного года на текущем месте работы и отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.

Конкурс пройдет в три этапа. В рамках первого состоится тестирование на знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), а также законодательства о контрактной системе. Во втором туре испытаний конкурсная комиссия оценит представленную участниками письменную работу (эссе). На третьем этап конкурса участники презентуют конкурсные работы.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с положением о конкурсе, порядком проведения и требованиями к предоставляемым документам можно на сайте конкурса.

Прием заявок осуществляется до 15 октября.

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: (8112) 29-96-10 (доб. 110).