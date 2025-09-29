Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Воркаут в Пскове
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 29.09.2025 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 30.09.2025 11:090 На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря 30.09.2025 11:020 Молодые полицейские центра профподготовки псковского УМВД приняли присягу 30.09.2025 11:000 Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова прекратили досрочно 30.09.2025 10:580 Псковский СУ СК заключил соглашение с Северо-Западной Гострудинспекцией 30.09.2025 10:510 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова прекратили досрочно

30.09.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Полномочия заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Елены Колесниковой прекратили депутаты на заседании Псковской городской Думы 30 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как стало известно ПЛН, полномочия прекратили на основании личного заявления.

«За» проголосовали 18 депутатов из 19 присутствующих.

Напомним, Елену Колесникову назначили на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова на 64-й сессии городской Думы шестого созыва 15 апреля 2022 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 59 человек
30.09.2025, 11:230 Псковичи стали победителями турнира по тхэквондо в Москве 30.09.2025, 11:210 Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в октябре 30.09.2025, 11:090 На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря 30.09.2025, 11:080 «Собственной персоной»: Борис Елкин о подготовке к зиме и завершении сезона благоустройства
30.09.2025, 11:020 Молодые полицейские центра профподготовки псковского УМВД приняли присягу 30.09.2025, 11:000 Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова прекратили досрочно 30.09.2025, 10:580 Псковский СУ СК заключил соглашение с Северо-Западной Гострудинспекцией 30.09.2025, 10:510 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски. ВИДЕО
30.09.2025, 10:500 Великолукский «Экспресс» сыграл вничью с ФК «Балтика» в 20-м туре ЮФЛ Северо-Запада 30.09.2025, 10:380 Скончался композитор Юрий Чернавский, автор музыки к фильму «Выше Радуги» 30.09.2025, 10:350 Ольга Бузова приедет в Псков с комедийный хитом «Мужчина нарасхват» 30.09.2025, 10:300 Восемь взрывоопасных предметов военных лет идентифицировали в Гдовском районе
30.09.2025, 10:270 Антону Морозу вручили удостоверение депутата Псковской гордумы 30.09.2025, 10:150 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о старте учебного года и нового парламентского сезона 30.09.2025, 10:050 В Великолукском районе начинается отопительный сезон 30.09.2025, 10:020 Собака, гуляющая сама по себе
30.09.2025, 09:410 Нежилое здание горело на улице Южной в Острове 30.09.2025, 09:300 Минпромторг: Корректировка расчета утильсбора не повлияет на цену отечественных авто 30.09.2025, 09:150 Огнеборцы ликвидировали возгорание нежилого дома на улице Южной в Острове 30.09.2025, 09:000 В ГД предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя
30.09.2025, 08:400 Зарплаты бюджетников в России повысят на 7,6% с 1 января 2026 года 30.09.2025, 08:200 Псковский омбудсмен принял участие в совещании о защите прав человека в России 30.09.2025, 08:000 В России появится словарь по общению с людьми с инвалидностью  30.09.2025, 07:300 Вселенские бабьи именины: День Веры, Надежды и Любови
30.09.2025, 07:000 В России отмечают День интернета 29.09.2025, 22:000 Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна 29.09.2025, 21:380 Два автомобиля конфисковали в Великих Луках судебные приставы 29.09.2025, 21:270 Труженики села продолжают работу на полях Псковского района
29.09.2025, 21:020 В Госдуме предложили ввести дифференцированные тарифы на маркировку звонков 29.09.2025, 20:370 Учащиеся изборского лицея провели в музее-заповеднике «Изборск» «КЛАССный день» 29.09.2025, 20:260 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре. ВИДЕО 29.09.2025, 20:040 Сирены включат в Псковской области 1 октября
29.09.2025, 19:420 Выставочный проект «Придумано и сделано в России» продемонстрируют в Изборске 29.09.2025, 19:280 Более 50 псковских студентов стали участниками образовательного интенсива «В курсе» 29.09.2025, 19:100 В псковской «Альме» стартует «Неделя кофе» 29.09.2025, 18:450 Почти 180 человек приняли участие в соревнованиях по кикбоксингу и первенству Пскова по рукопашному бою
29.09.2025, 18:200 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски 29.09.2025, 18:000 В Пскове волонтеры собрали более 500 высказываний в рамках проекта «Цитаты из Курбатова» 29.09.2025, 17:500 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО 29.09.2025, 17:460 Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове
29.09.2025, 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 29.09.2025, 17:370 В Псковской области мошенники похитили у жителей более 3,5 млн рублей 29.09.2025, 17:310 Наталья Федорова заняла пост секретаря районного отделения «Единой России» 29.09.2025, 17:270 Ансамбль псковского ФСБ «Труворов рубеж» выступил в Петербурге
29.09.2025, 17:170 День в истории ПЛН. 29 сентября 29.09.2025, 17:060 Большинство респондентов ПЛН отказывается прививаться от гриппа 29.09.2025, 16:560 Дмитрий Шахов получил награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени 29.09.2025, 16:430 Росгвардейцы Псковской области прослушали лекцию участника СВО
29.09.2025, 16:410 Более 100 аграриев уже зарегистрировались на областную сельхозярмарку в Пскове 29.09.2025, 16:370 В Пскове несколько десятков домов могут не получить отопление вовремя 29.09.2025, 16:330 В Пскове пройдет патриотический флешмоб «#Россия89» 29.09.2025, 16:300 Ученики из Великих Лук поддержали акцию помощи бездомным животным
29.09.2025, 16:070 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз сумки за 700 тысяч рублей 29.09.2025, 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 29.09.2025, 15:520 «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? ВИДЕО 29.09.2025, 15:430 Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны
29.09.2025, 15:360 Псковский «Дракон» занял второе место в «Юнтоловской регате» в Петербурге 29.09.2025, 15:220 «Дневной дозор»: Как оценивается градостроительная политика в Пскове? 29.09.2025, 15:180 В футбольном клубе «Псков» оценили перспективы подозреваемого в хищении экс-директора 29.09.2025, 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО
29.09.2025, 14:590 Житель Псковской области отправится в колонию на 13 лет за госизмену 29.09.2025, 14:530 Порховский округ и областное правительство победили на фестивале ГТО среди госслужащих 29.09.2025, 14:500 Псковская область присоединится к федеральному проекту «Важно не начать!» 29.09.2025, 14:420 До -3 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября
29.09.2025, 14:400 Стали известны имена победителей игры для юных псковичей «Дорогами Курбатова» 29.09.2025, 14:350 Путин подписал указ об осеннем призыве 29.09.2025, 14:310 Иван Штылин: В ФК «Псков» у тренеров хромают вопросы дисциплины 29.09.2025, 14:240 В Стругокрасненском районе нетрезвый подросток на мотоцикле с пассажиром врезался в ограждение
29.09.2025, 14:230 Ремонт крыш круглый год: новые технологии приходят в коммунальное хозяйство Пскова 29.09.2025, 14:120 Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33 29.09.2025, 14:100 Mercedes опрокинулся на дороге Псков – Гдов, пострадали двое 29.09.2025, 13:590 «Культурные выходные» устроили в Дно преподаватели и студенты колледжа искусств
29.09.2025, 13:530 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Пскове на улице Леона Поземского 29.09.2025, 13:520 «Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET 29.09.2025, 13:440 1,3 тысячи человек отправили посылки поездами из Пскова и Великих Лук за январь-август 29.09.2025, 13:290 Сотрудники псковской Росгвардии за выходные предотвратили серию хищений из ТЦ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru