Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова прекратили досрочно

Полномочия заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Елены Колесниковой прекратили депутаты на заседании Псковской городской Думы 30 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Как стало известно ПЛН, полномочия прекратили на основании личного заявления.
«За» проголосовали 18 депутатов из 19 присутствующих.
Напомним, Елену Колесникову назначили на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова на 64-й сессии городской Думы шестого созыва 15 апреля 2022 года.