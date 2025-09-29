Общество

Татьяна Фомченкова: Начинаем урок с того, что заплетаемся

Введение школьной формы — это не только приказ и рейд, а ежедневная кропотливая работа педагогов. О том, как на практике приучают детей к соблюдению дресс-кода, рассказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Говоря о том, как ученики гимназии привыкают к форме, Татьяна Фомченкова призналась, что каждое утро они начинают урок с приведения себя в порядок. Она пояснила, что подобные беседы доходят даже до философских рассуждений.

«Я сейчас работаю в 6-м и в 7-м классах. Мы еще до конца не смогли заплестись. Мы начинаем урок с того, что мы заплетаемся. А потом доходит вплоть до разговоров о гигиене. Мы разговариваем, рассуждаем, философствуем о символике волос, почему нужно их забирать. Представьте, сколько нужно вот этих мельчайших механизмов для абсолютно элементарных вещей», — поделилась директор.

При этом она отметила, что проблема часто не в родителях, зачастую дети сами приходят и расплетаются. И единственным инструментом в этой ситуации остаются именно воспитательные методы, а не через дисциплинарные взыскания.

Особую роль в этом процессе Татьяна Фомченкова отвела старшеклассникам и педагогам.

«Очень хочется, чтобы старшеклассники, как лицо школы, всегда были в школьной форме. Младшие сразу подтягиваются, сразу «приосаниваются» в атмосферу школы. Ну и, конечно, в образе учителя тоже хорошо официальный стиль, он тоже служит важным примером», — заключила депутат.