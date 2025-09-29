Общество

Татьяна Фомченкова: Введение школьной формы — это вопрос времени, но не прихоть

Свою позицию по поводу возможного введения единой школьной формы в России высказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Депутат отметила, что тема является многогранной и требует тщательной проработки, особенно в финансовом и организационном аспектах. Она напомнила, что с 1 сентября этого года был введен единый ГОСТ для производителей школьной формы, который предусматривает использование экологичных и удобных материалов. Гостья студии уточнила, что процесс введения школьной формы был запущен заблаговременно.

«Соответственно, немалая цена — это тоже мы прекрасно понимаем. Но если мы возьмем за мысль то, что мы уже локальными актами каждой школы ввели эту школьную форму? Для кого-то это официально-деловой стиль, черно-белые тона, как в гимназии имени Ковалевской. Для кого-то это уже заказы через какую-то конкретную фабрику: синего, бордового или даже в клеточку. И самый главный отличительный знак— это ношение шеврон. Может быть, это уже и было отчасти переходным этапом», — добавила Татьяна Фомченкова.

Она также провела параллель с другими элементами единого образовательного пространства: общими программами, электронным журналом и расписанием.

«Логично и органично дальше говорить о единой школьной форме. Тем более, что советская педагогика нас тому и учила, для нас это не такой сюрприз. И мировая практика тоже говорит о том, что школьная форма, принадлежность к школьной жизни, должна быть. Поэтому, скорее всего, это вопрос времени», — заявила депутат.

Говоря о том, какие проблемы закрывает школьная форма, Татьяна Фомченкова выделила ряд преимуществ: «Прежде всего она закрывает проблему социального неравенства. Безусловно, детский коллектив не меняется с годами, это возрастная психология. Форма также несет в себе здоровьесберегающие технологии – дети не должны ходить в химической одежде (синтетике), это неприемлемо. Ну и конечно, вместо того, чтобы отвлекаться на «топики» одноклассников, дети должны делать акцент на учебе».

Однако главные сложности, по словам директора гимназии, носят финансовый и механический характер. Она указала на серьезную нагрузку для семейного бюджета, а также подчеркнула, что для успешного внедрения формы необходим не только регуляторный, но и воспитательный подход, вовлекающий семью, школу и СМИ.

«Даже по-человечески, если семья не считается официально малоимущей — ребенок растет, как на дрожжах. Современным детям форму на вырост купить ой как нелегко будет. Все эти действия приходятся и на родителей, таким образом ущемляя их этим локальным актом. Но, уважаемые родители, школа не придумывает эти требования. Они, наверное, даже отчасти выстраданы теми уроками, отношениями в коллективе, и это не наша педагогическая прихоть, а скорее наше педагогическое условие. Услышьте нас», — заключила Татьяна Фомченкова.

Таким образом, несмотря на очевидные плюсы, введение единой школьной формы, по мнению депутата, упирается в необходимость комплексного решения финансовых вопросов и выработки продуманных механизмов реализации.