Школьники не могут усвоить всю информацию за 40 минут урока — Татьяна Фомченкова

Нагрузку на школьников и возможную отмену домашних заданий прокомментировала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Татьяна Фомченкова отметила, что вопрос о чрезмерной нагрузке не нов. Она подчеркнула, что существующие сегодня нормы — около 2,5–3 часов на домашнюю работу в средних и старших классах — продуманы физиологами и методистами и необходимы для обучения и воспитания самостоятельности.

«Когда больше 30 лет назад я начинала работать в школе, наши завучи проверяли, сколько кто задает на дом. И уже тогда этот разговор всегда шел о дозировании. Это уровень методики преподавания. Еще министром просвещения Кравцовым было отвечено на этот вопрос. На разные возраста есть разное количество домашних заданий, на которые в среднем должно уходить от 2,5-3 часов и дальше по увеличению. Причем этот механизм рассчитан и продуман физиологами для обучения, воспитания и самостоятельности ребенка. Почему же эта проблема вновь всплывает? Из объективных причин», — рассказала директор.

Тем не менее проблема перегрузки, по мнению Татьяны Фомченковой, реально существует. Она назвала две основные причины: усложнение школьной программы и низкий уровень чтения и словарного запаса из года в год. В качестве примера депутат привела Всероссийские проверочные работы (ВПР) по литературе, подготовка к которым требует глубокого погружения в предмет, что невозможно без серьезной домашней работы, особенно при ограниченном количестве учебных часов. Она также добавила, что детям, не знающим элементарных сказок, в средних классах сложно понять параграф по истории, из-за чего время на выполнение домашних заданий увеличивается, а родителям приходится активнее подключаться к помощи.

«Даже у самого хорошего учителя с великолепной методикой ребенок может отвлекаться и не успеть усвоить всю информацию за 40 минут урока. И это нормально. Мы все так жили. Поэтому дома надо повторять и обобщать», — пояснила гостья студии.

Директор гимназии также добавила, что на общую загруженность детей влияет популярность дополнительного образования, в первую очередь спортивных секций, что она поддержала. В этом плотном графике особенно важно правильно выстраивать режим дня, но при этом исключить из него домашние задания невозможно. Директор аргументировала это тем, что школа не может гарантировать полного усвоения материала только на уроке, а домашняя работа необходима для повторения, обобщения и самостоятельной работы ребенка.

«Помимо всего прочего, ребята активно посещают дополнительное образование. Я с таким удовольствием наблюдаю, что больше всего, процентов на 80, это спортивные, физкультурные секции. Какие молодцы наши родители и дети, что развивают здоровое тело, а потом уже здоровый дух. В свете этой занятости, секций, конечно, время нужно выстраивать и режим четче составлять. Перегрузка, конечно, есть. Но отмена домашних заданий категорически невозможна», — заключила Татьяна Фомченкова.