Общество

«Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о старте учебного года и нового парламентского сезона. ВИДЕО

30.09.2025 17:49

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 сентября.

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова. 

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о старте учебного года и нового парламентского сезона. Каких сфер касаются основные изменения в областном бюджете, принятые на сентябрьской сессии? Нужно ли вводить единую школьную форму? Как снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества образования? Какие задачи Татьяна Фомченкова ставит перед собой на старте нового парламентского сезона? 

Пресс-портрет
Фомченкова Татьяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки)
Источник: Псковская Лента Новостей
