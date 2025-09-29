Общество

При благоустройстве Великих Лук важна командная работа – Татьяна Фомченкова

Как меняется облик Великих Лук, на какие проблемы обращают внимание жители и какие вопросы требуют решения на региональном уровне, в новом выпуске программы «Гайд-парк» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5, директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова.

Депутат, представляющая в региональном парламенте часть Великих Лук, начала с того, что подчеркнула особую атмосферу города и важность командной работы с депутатами городского уровня: «Великие Луки – особенный, яркий, выразительный город. Уже много-много лет это командная работа».

Одним из главных результатов этой совместной работы стало масштабное благоустройство. Депутат выделила несколько ключевых объектов и направлений, которые преобразили городскую среду.

«Самый знаковый для нас был городской пляж возле железнодорожного моста. Также замечательный проект благоустройства дорог, дворов. Асфальтирование, конечно, очень всегда востребованная история. И очень верим в то, что хотя бы частично уличного освещения решится проблематика», – поделилась Татьяна Фомченкова.

Отвечая на вопросы о взаимодействии с избирателями, Татьяна Фомченкова описала депутатский прием как важный механизм, к которому люди обращаются, когда не могут самостоятельно добиться решения вопросов от коммунальных служб.

Будучи директором гимназии, депутат не обошла вниманием и проблемы своей профессиональной среды. В числе наиболее острых тем она назвала уровень заработной платы педагогов. Помимо этого, в сфере ее внимания остаются и крупные инфраструктурные проблемы, которые она продолжает решать вместе с великолучанами.