Общество

Почти 30 тысяч детей привили от гриппа в Псковской области

В рамках кампании по вакцинации против гриппа в Псковской области привито 29 816 детей (по данным на 25 сентября). Из количества привитых 19 718 — школьники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе в управлении Роспотребнадзора по региону.

В управлении отметили, что вакцинация против гриппа традиционно стартует в сентябре. Нынешний год не исключение.

Всего планируется вакцинировать не менее 60% населения России и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.