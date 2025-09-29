Общество

Изменение в бюджете Пскова связаны с субсидированием — Дмитрий Барабанов

Один из важных вопросов 40-й сессии Псковской городской Думы - это изменение бюджета на 2025-2026 годы, такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат по округу №14 Дмитрий Барабанов.

«Изменения связаны с тем, что пару месяцев назад премьер-министром Михаилом Мишустиным было принято решение о субсидировании двух субъектов РФ в разрезе денежного обеспечения на ремонт и восстановление коммунальной инфраструктуры. Сумма субсидирования равнялась 600 миллионам, и эти деньги, полученные в субъект Федерации, были переведены в город. Это на модернизацию тепловой инфраструктуры котельной №9, ее будут переводить с мазута на газ, там порядка 340 миллионов. Также 42 миллиона выделяется на художественную скульптуру, которая будет посвящена нашим защитникам Отечества, она будет установлена на Крестовском шоссе. Это то, что касается основных бюджетных передвижек. Был также отчет по выполнению бюджета», - сказал Дмитрий Барабанов.

Также депутат отметил вопрос об утверждение границ территориальных общественных самоуправлений, которые образуется на территории города Пскова.

«Был вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки в той части, что в территориальной зоне Ж-4 стоят существующие многоквартирные дома, двухэтажные, трехэтажные, построенные в годах, когда еще не было легального зонирования. Сегодня люди обращаются в Росреестр за тем, чтобы выделить земельные участки под домами или около домов. Это невозможно сделать в связи с тем, что территориальная зона не позволяет размещение домов, которые были построены раньше, поэтому были внесены изменения в части защиты интересов псковичей, проживающих в таких домах», - подытожил Дмитрий Барабанов.