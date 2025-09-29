Общество

40-я сессия Псковской гордумы: изменения в бюджете, новые ТОС и Мороз в третьем округе

Очередная 40-я сессия Псковской городской Думы состоялась 30 сентября. Присутствовали 19 депутатов. В повестку дня сессии были включены 17 вопросов. Ключевыми из них стали очередные изменения в бюджет города и образование новых территориальных общественных самоуправлений. Подробнее о принятых решениях - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Мороз в третьем округе

Сегодняшняя сессия началась с торжественного события. Победившему на довыборах депутата по округу №3 Антону Морозу вручили удостоверение депутата Псковской городской Думы.

Председатель Думы Александр Гончаренко сказал Антону Морозу напутственные слова и пожелал плодотворной работы.

Напомним, что по итогам довыборов в Псковскую городскую Думу, которые прошли с 12 по 14 сентября, Антон Мороз набрал 789 голосов. Депутатский мандат стал вакантным после ухода из состава депутатского корпуса ПГД Ивана Мешкова, который одержал победу на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году.

«Сегодня мы представили нового депутата Псковской городской думы. Депутат Мороз выиграл этой осенью выборы в третьем округе. Я думаю, что с его приходом жизнь там активизируется. Пожелаем ему всего доброго, хорошего», - сказал Александр Гончаренко.

Уход из Контрольно-счетной палаты Пскова

Вопросом, который был вынесен на тайное голосование, стало досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Елены Колесниковой.

При подсчете голосов оказалось, что один бюллетень испорчен, а на всех остальных были голоса «за».

Как стало известно ПЛН, полномочия Елены Колесниковой прекратили на основании личного заявления.

Напомним, Елену Колесникову назначили на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова на 64-й сессии городской Думы шестого созыва 15 апреля 2022 года.

Бюджет

Отчет об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие 2025 год приняли депутаты.

В целом за данный период плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 528 млн рублей. В том числе на 212 млн - за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, на 125,5 млн рублей - дотаций, на 116,9 млн рублей - субвенций из областного бюджета.

Помимо этого депутаты приняли изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Новые ТОС

Также сегодня депутаты приняли решение об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Октябрьский проспект дом 31А», «Печорская 1Б», «Коммунальная 20» и «Юбилейная 65».

«Территориальное общественное самоуправление зарекомендовало себя как формат работы местного населения в системе города и жизни нашей агломерации. Но я хочу провести маленькую историческую справку. В 2022 году, когда депутаты седьмого созыва пришли, у нас было всего лишь семь ТОСов и восьмой стадии завершения. На сегодняшний день их уже за 80, эта форма очень прижилась в нашем городе. Тут нужно отдать должное не только депутатам городской Думы и жителям, которые участвуют в этой работе активно, но я хочу слова благодарности выразить главе города за его понимание участие и подход», - сказал Александр Гончаренко.

Участники заседания, помимо этого, рассмотрели вопросы о назначении собраний граждан на дворовых территориях дома №125 по улице Ипподромной и дома №28 по улице Алехина для выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов по благоустройству прилегающих территорий.

Депутаты поддержали такие решения.

Поводя итог, можно сказать, что на первой после парламентских каникул сессии депутаты уделили внимание основным вопросам города. По словам Александра Гончаренко, бюджетный процесс постоянно движется, и ему всегда уделяют внимание. Также по некоторым вопросам было принято решение привести региональное законодательство в соответствие федеральному. Это коснулось внесения ряда изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков». По результатам сессии в Пскове появятся новые ТОСы и уточнится бюджет.

