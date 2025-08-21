Представлен доработанный макет скульптуры воина для мемориала бойцам СВО в Пскове

Итоговый вариант макета скульптуры для установки на мемориале воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, согласовали с вдовами бойцов и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram
«Внешний облик будущего памятника мы вместе продумали до мелочей. Сложно учесть абсолютно каждое предложение, но мы нашли вариант, который пришёлся по душе всем», - пишет Михаил Ведерников.
Мемориал, поставленный на кладбище «Белый мох», будет сделан в виде кургана - возвышение со скульптурным и архитектурным оформлением. В скульптурной композиции также представлен боец и его вооружение.
Михаил Ведерников уверен, что получится по-настоящему народный мемориал, который станет местом силы и особой гордости за подвиг военнослужащих.
Напомним, это будет второй мемориал бойцам СВО на территории Псковской области. Первый был поставлен в деревне Выбуты Псковского района 26 сентября 2024 года.