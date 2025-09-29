Общество

Памятные мероприятия прошли в Новосокольническом и Невельском округах с участием делегации Казахстана

Торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись 30 сентября в Новосокольническом и Невельском округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. В них приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, делегация Республики Казахстан во главе с генеральным консулом Дмитрием Михно, представители региональных органов власти и МИД России в Пскове.

Фото: газеты «Невельский вестник» и «Новосокольнический край»

Официальные лица и гости из Казахстана посетили в Новосокольниках мемориал в деревне Монаково. Там погребены воины разных национальностей, павшие при освобождении региона. Место имеет особое значение, так как здесь захоронена Герой Советского Союза Алия Молдагулова, которой в этом году исполнилось бы 100 лет. В ходе церемонии прозвучали государственные гимны России и Казахстана, участники почтили память погибших минутой молчания. Позже прошла ещё одна церемония у памятника Алии Молдагуловой в городе Новосокольники.

В Невельском округе чествовали мужество защитников Отечества. В преддверии 82-й годовщины освобождения Невельской земли участники возложили цветы на братском захоронении в деревне Заиванье, где покоятся более 300 бойцов. В этом году там установили памятный знак в честь подвига уроженцев Казахстана — снайпера Ибрагима Сулейменова и Героя Советского Союза Маншук Маметовой, первой казахской женщины с этим званием. После официальные лица возложили цветы к могиле Маншук Маметовой на центральном воинском захоронении Невеля и почтили память всех погибших воинов.