Прощание с архитектором Владимиром Никитиным состоится 2 октября в Покровской башне

Прощание с ушедшим из жизни архитектором-реставратором, лауреатом государственной премии Владимиром Никитиным пройдет 2 октября в Покровской башне, сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов Владимир Васильев.

Владимир Никитин. Фото здесь и далее: псковское отделение Союза архитекторов России

Церемония начнется в 11:00 и будет проходить под шатром, восстановленным в 2010 году по проекту и при личном участии Владимира Никитина.

Напомним, Владимир Никитин на 76-м году жизни скончался 30 сентября.