Молодогвардейцы Великих Лук навестили ветерана Великой Отечественной войны

Молодогвардейцы Великих Лук навестили почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Антонину Ивановскую. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Молодая гвардия
Встреча прошла в рамках акции «Дневник ветерана» и была приурочена к Международному дню пожилого человека. Вместо обычного поздравления состоялась настоящая живая встреча поколений. Антонина Ивановская, словно листая драгоценный семейный альбом, провела для молодежи экскурсию по страницам своей жизни. Каждая фотография — немой свидетель эпохи: от суровых военных лет до мирных трудовых свершений.
Но главным подарком для молодогвардейцев стали не столько воспоминания, сколько мудрые, выстраданные жизнью наставления, которыми щедро поделилась ветеран. Ее искренние слова о любви к Родине, важности честного труда и стойкости духа стали настоящим нравственным ориентиром для подрастающего поколения, заметил Александр Козловский.
«От всей души поздравляю всех старших, мудрых и уважаемых жителей Псковской области с Международным днем пожилых людей! Дорогие наши ветераны, бабушки и дедушки! Ваша жизнь — это урок мужества, доброты и безграничной любви. Низкий вам поклон за ваш опыт, ваше терпение и вашу мудрость, которую вы так щедро передаете детям и внукам. Здоровья вам, душевного тепла, заботы близких и мирного неба над головой! Ваши истории — это живая история нашей страны, и мы будем хранить ее вечно»,— пишет Александр Козловский.