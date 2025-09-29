Общество

Михаил Ведерников: Старшее поколение активно участвует в жизни региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.

«В Псковской области особое внимание уделяется заботе о старшем поколении, поддержке активного долголетия и повышению финансовой грамотности. Рад отметить, что представители серебряного возраста активно участвуют в конкурсах и образовательных проектах, занимаются спортом, путешествуют», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что этим летом команда регионального отделения «Союза пенсионеров России» представляла область на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, а осенью псковские бабушки и дедушки примут участие в региональном и федеральном этапах Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров.

При поддержке правительства Псковской области команда региона поедет на X Спартакиаду пенсионеров России в Тюмени.

Смотрите также Завершилась X Спартакиада пенсионеров Псковской области

«Старшее поколение для нас – пример мудрости, терпения, активной жизненной позиции, искренней заботы и самой тёплой любви к близким. Спасибо вам за поддержку, понимание и вдохновение», - заключил губернатор.

Напомним, 1 октября отмечают Международный день пожилых людей.