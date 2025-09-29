Михаил Ведерников: Старшее поколение активно участвует в жизни региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Михаил Ведерников отметил, что этим летом команда регионального отделения «Союза пенсионеров России» представляла область на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, а осенью псковские бабушки и дедушки примут участие в региональном и федеральном этапах Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров.
При поддержке правительства Псковской области команда региона поедет на X Спартакиаду пенсионеров России в Тюмени.
«Старшее поколение для нас – пример мудрости, терпения, активной жизненной позиции, искренней заботы и самой тёплой любви к близким. Спасибо вам за поддержку, понимание и вдохновение», - заключил губернатор.
Напомним, 1 октября отмечают Международный день пожилых людей.