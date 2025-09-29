Общество

Не дать остаться одному с проблемами: Александр Козловский о том, как помочь ветеранам СВО

Об интеграции в гражданскую жизнь ветеранов специальной военной операции рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

Депутат отметил, что несмотря на созданный пул социальных законов и гарантий, ключевой проблемой для многих бойцов становится отсутствие мотивации и жизненного ориентира после возвращения.

«Многие из них возвращаются не совсем здоровые - как физически, так и психологически. И здесь, конечно, наша задача им помочь, и сегодня партия «Единая Россия» активно вовлечена в эту работу. Мы проводим встречи непосредственно с военнослужащими, мы проводим встречи с ассоциациями, с фондами, которые работают с этими ребятами, стараемся на всех уровнях им помогать, вникать в проблемы. И я считаю это очень важным, потому что одна из проблем - это все-таки мотивация. Мотивация самих ребят, потому что она у них отсутствует. Им очень тяжело понять, нужны ли они вообще обществу. Многие на этом сникают», – поделился наблюдениями Александр Козловский.

Он привел в пример истории ветеранов, которые смогли найти себя в спорте или тренерской работе, и подчеркнул, что таким примерам нужно уделять максимальное внимание.

«Каждому из них в какой-то момент хотелось просто лечь на диван и забыться, отгородиться от всего мира. Но выйти из этого состояния им помогли живые примеры. Безусловно, важны сила воли и духа, но зачастую людям не хватает именно такого толчка. В этом я и вижу сегодня основную проблему: есть инструменты для самореализации в жизни, но многие не знают, как ими воспользоваться. Этот путь уже пройден другими, и наша задача — рассказывать, как именно они прошли его, как нашли и реализовали себя»,– заключил депутат.

Партия «Единая Россия», которую представляет Александр Козловский в регионе, работает в тесном контакте с фондами и ассоциациями, помогая ветеранам. По словам депутата, следующим шагом должна стать выработка четких алгоритмов, чтобы ни один человек не оставался наедине со своими проблемами. Важную роль в этом процессе он отвел ветеранским организациям, которые изнутри понимают весь путь реабилитации.