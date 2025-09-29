Общество

Александр Козловский: Распределение выпускников медвузов необходимо

Вопрос возвращения системы распределения для выпускников медицинских вузов, особенно узких специалистов, назрел и требует решения, заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

По его мнению, точечное распределение является ключевым инструментом для решения острой нехватки кадров в здравоохранении малых городов и сельской местности. Он также отметил, что без программ целевого распределения переломить тенденцию оттока молодых специалистов в столичные регионы практически невозможно, так как уровень заработной платы и комфорта жизни в глубинке пока не может конкурировать с крупными центрами.

«Мы на сегодняшний день абсолютно обнажили нашу медицину в регионах, в небольших городах, я уже не говорю про сельскую местность, про районные центры. Здесь без программы распределения у нас ничего не получится. В регионах мы не сможем обеспечить заработную плату наших столичных городов, и отток кадров этот будет», — заявил Александр Козловский.

Депутат также напомнил, что данная инициатива уже прорабатывалась в предыдущем созыве Госдумы, но столкнулась с сопротивлением.

«Мы получили два раза отказ от Министерства высшего образования с точки зрения того, что мы нарушаем Конституцию. Здесь тоже определенная логика есть», — констатировал он.

Однако главным условием успеха любой системы распределения Александр Козловский назвал не административное принуждение, а создание достойных условий для жизни и работы молодых специалистов. Он подчеркнул, что распределение должно идти рука об руку с масштабной программой по обустройству социальной инфраструктуры.

«Если мы говорим о распределении, тогда мы должны понимать, что тем, кого распределили, мы должны им предоставить гарантированные одинаковые условия проживания. То есть это должны быть: детские сады и школы на селе, медпункты, магазины, устойчивая связь и интернет, хорошие приемлемые дороги, которым можно доехать до региональной столицы или до ближайшего населенного пункта. И все это мы должны обеспечить», — пояснил депутат.

Он признал, что темпы создания такой инфраструктуры в регионах, включая Псковскую область, пока недостаточны. Решить эту проблему в одиночку субъекты РФ не смогут.

«Все регионы не смогут обеспечить всех наших будущих молодых специалистов-врачей комфортным жильем, комфортными условиями. Здесь необходимо вмешательство федеральных властей», — уверен Александр Козловский.