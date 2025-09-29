Общество

Партию куриного паштета вернули сербскому отправителю с границы РФ в Себежском районе

Партию куриного паштета вернули сербскому отправителю, не пропустив через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в МАПП Бурачки в Себежском районе инспектор Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 16,3 тонны готовой пищевой продукции из птицы (куриный паштет), произведенной в Сербии. Груз следовал в Москву.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено отсутствие на грузовом отсеке транспортного средства пломбы, заявленной в ветеринарном сертификате на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий.

Ввоз партии куриного паштета товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.