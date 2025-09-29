Общество

Октябрь станет выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист

Октябрь будет самым удачным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения выгоды среди оставшихся в 2025 году месяцев, рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru Ольга Владимирова.

«С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха», - сказала Владимирова.

Она отметила, что в октябре будет 23 рабочих дня, поэтому финансовые потери при уходе в отпуск можно свести к минимуму, пишет РИА Новости.

«Выгодными периодами для отдыха являются те месяцы, в которых по производственному календарю больше всего рабочих дней», - объяснила эксперт.