Общество

И кинооктябрь впереди: псковичам представили онлайн-премьеры середины осени

02.10.2025 14:50|ПсковКомментариев: 0

В октябре онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил премьеры для любителей разных жанров всех возрастов. Юная сыщица Варвара возвращается к расследованиям, питерские соседи открывают подпольное казино, одновременно южнокорейский офисный планктон отправляется в параллельные миры, британский Пятачок оказывается совсем не милым хрюшкой, испанские пенсионеры решили показать внукам, кто в доме хозяин, а английская мама трех сестер снова пускается во все тяжкие — вот краткое изложение историй, которые помогут скрасить удлиняющиеся осенние вечера.

Изображение здесь и далее: Wink.ru 

Премьеры Wink Originals

Долгожданное продолжение детского комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) стартует в Wink.ru 2 октября. В новом сезоне юная сыщица Варвара Смородина с семьей и друзьями приезжает на весенние каникулы в Пятигорск.

Как всегда, рядом напарник по расследованиям Вася, сестра — гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. На новом месте Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Зловещая «Собака Баскервилей» преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины «Герой нашего времени». Любопытная Варвара снова в деле, но теперь у нее есть конкурентка за победу в федеральном конкурсе «Юный сыщик» — такая же любопытная Ангелина Абрикосова. В главных ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская. Съемки второго сезона «Любопытной Варвары» прошли в регионе Кавказские Минеральные Воды. Действие семейного детектива разворачивается в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и деревне Элькуш. Сериал выходит в линейке Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Балет» и другие).

23 октября состоится премьера еще одного нового проекта линейки Wink Originals — криминальной комедии «Нам покер» (18+). Главные роли в проекте от режиссера Рустама Ильясова («Трудные подростки») о молодых людях, решивших заработать легкие деньги, исполняют Саша Бортич,

Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Сабина Ахмедова, Петр Скворцов и Даша Верещагина. Все началось с решения трех соседей по питерской квартире заработать денег: Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но вскоре один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит их перед фактом — теперь они партнеры или их ждет тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме, разрастается в подпольную игровую империю. Производством сериала занималась кинокомпания Black Box Production по заказу «НМГ Студии». Специально для проекта запущен ресурс для помощи людям, страдающим лудоманией, — Намнепокер.рф. Он поможет понять, когда игра перестает быть просто игрой, и найти выход из сложной ситуации.

Также в октябре планируется еще одна премьера Wink Originals — мелодрамы «Тысяча “нет” и одно “да”» (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина. О дате премьеры будет сообщено дополнительно.

Кино в гостях

Фэнтези-боевик из Южной Кореи «Всеведущий читатель» (18+) откроется в Wink.ru 2 октября. Мир Ким Док-ча рушится в буквальном смысле. Обычный офисный работник внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света — истории, которую только он, кажется, успел дочитать до конца. И когда реальность начинает повторять страницы книги, никто кроме Док-ча не способен предсказывать катастрофы, понять правила новой реальности и изменить финал, губительный для всех. В ролях Ан Хе-соп, Ли Мин-хо, Чхэ Су-бин, Щин Сын-хо, Квон Ын-сон и другие.

Испанская комедия о взаимоотношениях поколений «Те еще каникулы или отпуск на все сто» (12+) также стартует в Wink.ru 2 октября. Мануэла и Хосе обожают своих внуков, но так часто за ними присматривают, что уже не могут вспомнить, когда проводили время только вдвоем. В очередной раз им приходится отменить долгожданный отпуск из-за важной рабочей поездки детей. Однако, когда Мануэла и Хосе узнают, что «командировка» — на самом деле отдых на Бали, они решают сделать так, чтобы внуки сами больше не захотели оставаться у дедушки с бабушкой. В ролях Грасиа Олайо, Тито Вальверде, Тони Акоста, Эрнесто Севилья, Рикардо Мас, Николас Кости, Марта де Торо и другие.

Британский фильм ужасов «Пятачок. Кровь и желуди» (18+) выйдет 6 октября. Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву. В ролях Шэйли Рейган, Алина Десмонд, Джереми Виноградов, Алекс Батлер, Лорен Стерк, Валерий Данко, Алина Варакута и другие.

Комедийная мелодрама «Она сказала “Да!”» (18+) также приехала из Великобритании. Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов. В ролях Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто, Майкл Спайсер и другие.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Комментариев: 0
