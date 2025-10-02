Общество

В честь Дня пожилого человека ветеранов 13-го округа чествовали в Пскове

В Международный день пожилого человека, 1 октября, генеральный директор гостиничного комплекса Old Estate Hotel Елена Селецкая уже в 16-й раз накрыла праздничный стол для бывших малолетних узников концлагерей и ветеранов 13-го округа на 40 человек, сообщила Псковской Ленте Новостей организатор мероприятия, бывший председатель Совета ветеранов города Пскова Полина Каленина.

С праздником ветеранов поздравили председатель Псковской областной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских конфликтов» Раиса Кузина и депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Невалённая. Она пожелала ветеранам долголетия и угостила пирогами.

Также перед гостями выступила хоровая группа «Ещё не вечер».

Организаторы отметили, что праздничный стол и разнообразие блюд произвели на ветеранов незабываемое впечатление.