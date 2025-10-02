Общество

В Пскове выявили еще 42 установленные без разрешения вывески

На улицах Юбилейной, Леона Поземского, Алехина и Ядровском переулке выявили 42 самовольно размещенные информационные конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото: контрольное управление администрации Пскова

Владельцам выдали предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города.

Напомним, работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок ведется постоянно.