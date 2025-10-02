Общество

Пройди путь избирателя: в Пскове презентовали настольную игру «Формула выбора»

В псковском учебном центре «Электориум» 3 октября состоялась презентация настольной игры «Формула выбора», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В начале презентации председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал о результатах второго форума старшеклассников «Голос молодежи» и реализации проектов, поддержанных на этом мероприятии.

«Сегодня мы собрались в нашем учебном центре, чтобы представить один из итоговых проектов, который получил одобрение на втором форуме школьников, прошедшем в этом году весной. Напомню, первый форум состоялся в конце 2024 года. Тогда ребята в живом диалоге рассказали о своих проектах, направленных на работу с Избирательной комиссией Псковской области. Губернатор предложил ускорить проведение второго форума и профинансировать проекты, чтобы школьники могли их реализовать», — отметил Игорь Сопов.

По его словам, второй форум прошёл успешно: «Мы подготовили и провели форум, где десять проектов получили одобрение компетентного жюри и сейчас реализуются в течение года. Итоги подведём в конце года»

Одним из успешных проектов стала игра «Формула выбора», предложенная Ириной Жорой.

«Этот проект — коллективная работа, нам помогали коллеги из аппарата избирательной комиссии и юристы. В начале сентября мы получили готовую версию игры — тактильную, которая знакомит детей с избирательной системой и процессом голосования. Мы уверены, что такая игра должна находиться в каждой библиотеке и районе», — добавил председатель облизбиркома.

Проект игры был представлен в апреле 2025 года на II Форуме старшеклассников «Голос молодёжи», где прошёл конкурсный отбор молодёжных проектов. Ирина Жора, член Молодёжной избирательной комиссии Псковской области и ученица 11 кадетского класса гимназии №29 города Пскова, представила проект. Сегодня она — студентка первого курса Саратовской государственной юридической академии.

Девушка вошла в число десяти победителей конкурсного отбора и получила финансирование на реализацию проекта. Сама создательница присоединилась ко встрече через ВКС.

В заключение презентации собравшиеся сыграли одну партию.