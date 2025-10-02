Общество

Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах

Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах и выплатах лицам, ухаживающим за инвалидами.

«Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруду России на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов планировал представить законопроект, в котором предлагается выплачивать дополнительную пенсию с 70 лет.

На текущий момент пенсию повышают при достижении 80 лет или получении первой группы инвалидности.