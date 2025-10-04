Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Как устроить свидание мечты?
Развитие Силово-Медведево
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Воркаут в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
О новый местах для туристов
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект меняет учреждения культуры
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 04.10.2025 19:460 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 05.10.2025 11:000 Ученые рассказали о геомагнитной остановке в воскресенье 05.10.2025 10:400 Александр Котов: Каждый успешный человек несёт в себе частичку своего первого учителя 05.10.2025 10:200 День сотрудников уголовного розыска МВД России отмечается сегодня 05.10.2025 10:000 Как ухаживать за кожей в пожилом возрасте рассказали в псковском Минздраве 05.10.2025 09:400 Всемирный день учителя отмечается 5 октября
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 28.09.2025 12:001 Фотофакт: «Ошапурки» сломали скамейку у бара, посвящённого Булгакову 29.09.2025 12:280 В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов: Каждый успешный человек несёт в себе частичку своего первого учителя

05.10.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

От имени депутатов и от себя лично с Днем учителя педагогов и ветеранов системы школьного образования поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Каждый успешный человек несёт в себе частичку своего первого наставника – учителя, чьи уроки стали основой личного развития и выбора жизненной дороги. Дорогие наши учителя, благодаря вашему терпению, мудрости и искренней любви к детям формируются судьбы будущих врачей, инженеров, учёных и деятелей культуры. Вы учите ребят мыслить самостоятельно, уважать своих предков и любить свою страну, ставить перед собой цели и достигать их, преодолевая трудности и сомнения. Спасибо вам за профессиональное служение во имя будущего наших детей и всей нации! Здоровья, счастья и благополучия!» - сказал Александр Котов.

 

Напомним, что сегодня, 5 октября, в более чем 100 странах мира отмечается День учителя.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 217 человек
05.10.2025, 11:000 Ученые рассказали о геомагнитной остановке в воскресенье 05.10.2025, 10:400 Александр Котов: Каждый успешный человек несёт в себе частичку своего первого учителя 05.10.2025, 10:200 День сотрудников уголовного розыска МВД России отмечается сегодня 05.10.2025, 10:000 Как ухаживать за кожей в пожилом возрасте рассказали в псковском Минздраве
05.10.2025, 09:400 Всемирный день учителя отмечается 5 октября 05.10.2025, 09:200 Великолукский боец Руслан Шамилов одолел Гаджимурада Хирамагомедова в Грозном 05.10.2025, 09:000 Движение в проезде в центре Пскова закрыли до 25 октября 04.10.2025, 22:000 Изумрудную свадьбу отпраздновали супруги в Стругокрасненском округе
04.10.2025, 21:400 Владельцев квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим 04.10.2025, 21:300 От яблока до яблони: что привезли псковские фермеры на областную ярмарку 04.10.2025, 21:120 Лаунж бар Blueberry Lounge Pskov на улице на Вокзальной 29/43 закрылся навсегда 04.10.2025, 21:000 Ограничение скорости введут на нескольких участках трассы А-122 в Псковской области 5 октября
04.10.2025, 20:300 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдет 23 октября 04.10.2025, 20:000 Псковские студенты достигли призовых мест на Всероссийских соревнованиях по кудо в Боровске 04.10.2025, 19:460 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 04.10.2025, 19:390 Пенсионерка в синих резиновых шлепках пропала в поселке Заплюсье
04.10.2025, 19:300 Полиция продолжает поиск пропавшего в 2023 году псковича 04.10.2025, 19:000 Концерт «Шедевры русской музыки — к 185-летию Чайковского» пройдет в Пскове 6 октября 04.10.2025, 18:300 Антон Мороз обсудил с жителями благоустройство улицы Николая Васильева в Пскове 04.10.2025, 18:000 Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Великих Луках
04.10.2025, 17:400 В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Лучшая территория» 04.10.2025, 17:200 Последний показ спектакля «Ионыч» состоялся в псковском театре 04.10.2025, 17:000 Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах 04.10.2025, 16:400 Ветераны СВО представляют Псковскую область на «Кубке защитников Отечества»
04.10.2025, 16:200 Великолукская команда заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве» 04.10.2025, 16:000 Полиция изъяла автомобиль у нетрезвого водителя в Новосокольническом районе 04.10.2025, 15:500 Пушкинский заповедник приглашает во «Вселенную вдохновения» 04.10.2025, 15:400 Псковский суд конфисковал 58 автомобильных запчастей, скрытых от таможни в тайнике
04.10.2025, 15:200 Дмитрий Шахов прошёл курсы повышения квалификации региональных омбудсменов 04.10.2025, 15:000 До +13 и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 5 октября 04.10.2025, 14:400 Минюст РФ подал иск о ликвидации «Партии роста» 04.10.2025, 14:200 Псковские гимнастки принимают участие в «Кубке клубов России» в Казани
04.10.2025, 14:000 Волонтеры молодежного центра навели порядок в псковском Летнем саду. ФОТО 04.10.2025, 13:403 Псковская область занимает первое место по производству мяса в СЗФО 04.10.2025, 13:200 От Пушкина до Есенина: опубликовано расписание октябрьских арт-экскурсий в «Михайловском» 04.10.2025, 13:000 Псковский музей-заповедник временно закрыл первый этаж Приказной палаты
04.10.2025, 12:400 СОЦПРОФ поздравил педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул ключевую роль учителя в судьбе страны 04.10.2025, 12:200 Поиски мужчины в великолукском СНТ «Борок» продолжаются: отряд «След» просит жителей осмотреть свои участки 04.10.2025, 12:000 В Великих Луках торжественно отметили День учителя 04.10.2025, 11:400 День гражданской обороны в России отмечают 4 октября
04.10.2025, 11:200 В Пскове проходит областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТО 04.10.2025, 11:000 В Печорах приближаются к завершению масштабные работы по реставрации храма Сорока Севастийских мучеников 04.10.2025, 10:400 Судебные приставы разъяснили псковичам, в какой бюджет зачисляется исполнительский сбор 04.10.2025, 10:200 День Космических войск России отмечают 4 октября
04.10.2025, 10:000 Исполнилось 125 лет со дня открытия при станции «Остров» городского народного училища 04.10.2025, 09:400 В Невельском районе завершен ремонт участка дороги в рамках нацпроекта 04.10.2025, 09:200 Как не допустить социальную изоляцию у пожилых людей, рассказали в псковском минздраве 04.10.2025, 09:000 Всемирный день животных отмечают 4 октября
04.10.2025, 08:300 CHIGUN привезет корейские угощения на первый псковский фестиваль K-Fest 04.10.2025, 06:000 В связи с ярмаркой «Осень-2025» в центре Пскова перекрыли движение 03.10.2025, 22:000 Как справиться с профессиональным стрессом, рассказал психотерапевт 03.10.2025, 21:400 ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников
03.10.2025, 21:200 Приуроченное ко Дню учителя мероприятие состоялось в Острове 03.10.2025, 21:000 Школьников и студентов региона приглашают к участию во Всероссийской викторине «История будущего: технологии научной фантастики» 03.10.2025, 20:560 Педагогу из Пскова присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 03.10.2025, 20:470 Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района
03.10.2025, 20:400 В России катаракта есть у порядка 2 млн человек 03.10.2025, 20:200 Псковские школьники и студенты приглашаются на изучение искусственного интеллекта и программирования на курсах проекта «Код будущего» 03.10.2025, 20:070 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов выступит в Грозном 03.10.2025, 20:020 Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в Печорах
03.10.2025, 20:000 В Псковском театре драмы состоялся показ спектакля для учеников Центра лечебной педагогики 03.10.2025, 19:400 В День беременных будущие мамы обсудят в Пскове и Великих Луках вопросы поддержки материнства и детства 03.10.2025, 19:281 Педагогов Псковского района чествовали сегодня 03.10.2025, 19:200 Посвященный стихотворению Самуила Маршака мурал появится в Дно
03.10.2025, 19:000 Научно-практическую конференцию проведет Псковский филиал университета ФСИН 03.10.2025, 18:200 Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 5 октября 03.10.2025, 18:000 Экскурсии для ветеранов СВО и их семей прошли в псковском музее 03.10.2025, 17:500 «Семейные ценности»: Спортивная семья. ВИДЕО
03.10.2025, 17:410 Густой туман ожидается в Псковской области ночью и утром 4 октября 03.10.2025, 17:400 Челябинский подрядчик наказан за срыв ремонта трубы котельной в Новоржевском округе 03.10.2025, 17:360 Говядина подорожала до рекорда за 60 лет из-за засух и растущего спроса 03.10.2025, 17:320 Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты
03.10.2025, 17:300 В Псковской области прививки от гриппа сделали уже более 105 тысяч человек 03.10.2025, 17:200 Псковский музей побывал в гостях у пенсионеров из социального городка 03.10.2025, 17:150 Завершился ремонт пешеходного моста через реку Великую в Опочке 03.10.2025, 17:120 Псковичи сообщают об отсутствии отопления в некоторых многоквартирных домах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru