Общество

Александр Котов: Каждый успешный человек несёт в себе частичку своего первого учителя

От имени депутатов и от себя лично с Днем учителя педагогов и ветеранов системы школьного образования поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Каждый успешный человек несёт в себе частичку своего первого наставника – учителя, чьи уроки стали основой личного развития и выбора жизненной дороги. Дорогие наши учителя, благодаря вашему терпению, мудрости и искренней любви к детям формируются судьбы будущих врачей, инженеров, учёных и деятелей культуры. Вы учите ребят мыслить самостоятельно, уважать своих предков и любить свою страну, ставить перед собой цели и достигать их, преодолевая трудности и сомнения. Спасибо вам за профессиональное служение во имя будущего наших детей и всей нации! Здоровья, счастья и благополучия!» - сказал Александр Котов.

Напомним, что сегодня, 5 октября, в более чем 100 странах мира отмечается День учителя.