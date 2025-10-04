Общество

Любовь Трифонова: Каждый из нас навсегда сохраняет в памяти имена педагогов, вложивших душу в первые уроки

Каждый человек запоминает имена первых учителей. Такое мнение озвучила в своем поздравлении с Днем учителя глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда! Сегодня вся страна отмечает День учителя. Каждый из нас навсегда сохраняет в памяти имена педагогов, вложивших душу в первые уроки, поддержавших добрым советом и ставших проводниками в мир знаний», - сказала Любовь Трифонова.

Она отметила, что в Новоржевском МО работали и работают замечательные специалисты, бережно сохраняющие высокие традиции русской педагогики и смело идущие навстречу новым образовательным технологиям.

«Благодаря их труду и таланту многие выпускники становятся грамотными профессионалами, творческими людьми и активными гражданами, способствующими развитию нашей страны. Хочется сердечно поблагодарить каждого из вас за колоссальное терпение, бескорыстную любовь к детям и ответственное отношение к избранному пути. Ваш вклад неизмерим, и каждый ученик, прошедший школу под руководством опытных преподавателей, становится частью будущего страны», - добавила Любовь Трифонова.

Особые слова признательности она адресовала ветеранам педагогического труда, которые остаются настоящими маяками для молодёжи, демонстрируя непоколебимую преданность любимой профессии и глубочайшую приверженность ценностям своего дела.

«Пусть радость открытий и успехи учеников согревают ваши сердца, возвращаясь любовью и уважением, которыми вас окружают ученики и их родители. С профессиональным праздником! Счастья, творческих успехов и благополучия!» - заключила Любовь Трифонова.