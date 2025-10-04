Общество

Более 300 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю

Росгвардейцы Псковской области провели 33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 29 сентября по 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

За неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы выявили четыре административных правонарушения, изъяли 29 единиц оружия и 314 патронов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.