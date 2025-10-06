Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Основные темы программы сегодня:

• Платно и по предварительной записи – что поменялось в правилах пересечения латвийской границы?

• Бывший судья, новый депутат, секретарь местного отделения партии и сразу 11 председателей Собраний.

• Отопительный сезон в регионе стартовал в целом спокойно, но в Пскове 40 многоэтажек оказались неготовыми – почему?

• Новый водовод и нерешенная проблема со станцией водоподготовки в Пскове.

• А также: нужно ли сократить число депутатов в России?

В политическом блоке к нам присоединится политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.