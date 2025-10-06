Общество

В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания

На этой неделе депутаты Псковского областного Собрания проведу приемы граждан. Консультации для жителей региона пройдут с 7 по 9 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

График приемов на текущую неделю:

7 октября (вторник), с 10:00 до 12:00 – прием проведет Александр Братчиков, избирательный округ №3 (южная часть Ближнего Завеличья, район завода радиодеталей в Пскове);

8 октября (среда), с 10:00 до 12:00 – жителей Великолукского, Куньинского, Новосокольнического и Усвятского округов примет Андрей Козлов, округ №12;

9 октября (четверг), с 10:00 до 12:00 – встретится с избирателями Виктор Антонов, единый округ.

Все приемы будут проходить в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9.

Записаться на приём или получить консультацию в режиме «горячей линии» можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.