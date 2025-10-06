В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания

На этой неделе депутаты Псковского областного Собрания проведу приемы граждан. Консультации для жителей региона пройдут с 7 по 9 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
График приемов на текущую неделю:
Все приемы будут проходить в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9.
Записаться на приём или получить консультацию в режиме «горячей линии» можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.