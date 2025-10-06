Общество

Банки нарушают закон о запрете спам-звонков

Банки продолжают нарушать запрет на спам-звонки, несмотря на закон. Об этом заявили эксперты, а также сообщают клиенты Почта банка, ОТП, Совкомбанка и Синары.

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на звонки без явного согласия клиента, но банки, страховщики и другие организации продолжают обзвоны. Хотя россияне часто автоматически соглашаются на обработку данных при открытии счета, при отзыве согласия обзвоны должны быть прекращены.

По закону, компании должны получать активное подтверждение согласия (например, через галочку в договоре или СМС). Однако клиенты жалуются, что даже после письменных отказов продолжают получать рекламные звонки. Финансовые организации часто обходят запрет, используя мобильные номера или представляя звонки как важные уведомления, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что причина нарушений в дешевизне обзвонов и сложности перестройки процессов. Жалобы можно подать через «Госуслуги», фиксируя нарушения. За спам-звонки юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей. По оценкам аналитиков, до конца года количество таких вызовов может сократиться на 30–40%.