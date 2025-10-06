Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Развитие Силово-Медведево
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
Воркаут в Пскове
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 06.10.2025 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 07.10.2025 07:590 Банки нарушают закон о запрете спам-звонки 07.10.2025 07:300 Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 73 года 07.10.2025 07:000 Всероссийский День беременных отмечают 7 октября 06.10.2025 22:002 Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог 06.10.2025 21:400 Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети»
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 30.09.2025 14:530 Директора «ДСМУ» подозревают в даче взятки Грацкому в виде земельного участка 30.09.2025 14:400 В Пскове появился десерт, которого город ещё не видел 01.10.2025 09:250 Автомобиль въехал в столб напротив «Маяка» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Банки нарушают закон о запрете спам-звонков

07.10.2025 07:59|ПсковКомментариев: 0

Банки продолжают нарушать запрет на спам-звонки, несмотря на закон. Об этом заявили эксперты, а также сообщают клиенты Почта банка, ОТП, Совкомбанка и Синары.

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков : Псковская Лента Новостей / ПЛН

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на звонки без явного согласия клиента, но банки, страховщики и другие организации продолжают обзвоны. Хотя россияне часто автоматически соглашаются на обработку данных при открытии счета, при отзыве согласия обзвоны должны быть прекращены.

По закону, компании должны получать активное подтверждение согласия (например, через галочку в договоре или СМС). Однако клиенты жалуются, что даже после письменных отказов продолжают получать рекламные звонки. Финансовые организации часто обходят запрет, используя мобильные номера или представляя звонки как важные уведомления, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что причина нарушений в дешевизне обзвонов и сложности перестройки процессов. Жалобы можно подать через «Госуслуги», фиксируя нарушения. За спам-звонки юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей. По оценкам аналитиков, до конца года количество таких вызовов может сократиться на 30–40%.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 10 человек
07.10.2025, 07:590 Банки нарушают закон о запрете спам-звонки 07.10.2025, 07:300 Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 73 года 07.10.2025, 07:000 Всероссийский День беременных отмечают 7 октября 06.10.2025, 22:002 Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог
06.10.2025, 21:400 Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети» 06.10.2025, 21:200 В псковском следственном изоляторе прочли стихи Есенина 06.10.2025, 21:000 Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках 06.10.2025, 20:590 Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов
06.10.2025, 20:450 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой. ВИДЕО 06.10.2025, 20:400 ТОС Псковской области реализуют порядка сотни проектов по увековечению памяти защитников Отечества 06.10.2025, 20:390 Старожилов острова Залита чествовали в Псковском районе 06.10.2025, 20:200 В Госдуме предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку
06.10.2025, 20:000 День в истории ПЛН. 6 октября 06.10.2025, 19:400 Кубок памяти Людмилы Чернышевой по художественной гимнастике состоится в Пскове 06.10.2025, 19:250 Минкультуры разработает критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино 06.10.2025, 19:200 В ходе очередного рейда в Пскове на четырех улицах выявили 17 незаконных вывесок
06.10.2025, 19:170 На трех участках трассы Р-23 в Псковской области 7 октября введут реверсивное движение 06.10.2025, 19:000 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? ВИДЕО 06.10.2025, 18:470 Псков на один день стал столицей джампинга 06.10.2025, 18:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 октября
06.10.2025, 18:150 Четыре года колонии получил похититель пенсий в Пскове 06.10.2025, 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 06.10.2025, 17:530 Людмилу Лукьянову назначили зампредом Псковского городского суда 06.10.2025, 17:490 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у псковского футбола?
06.10.2025, 17:450 Любовь Трифонова: Новоржевская земля может стать интересным местом притяжения 06.10.2025, 17:450 От «рощи золотой» до «черного человека»: в Пскове вспоминали Сергея Есенина 06.10.2025, 17:320 Зараженный гранулоцитарным анаплазмозом клещ выявлен в Великих Луках 06.10.2025, 17:260 Чемпиона в ритм-симуляторе Just Dance определили в Пскове
06.10.2025, 17:190 Единый день приема участников СВО по вопросам медицины состоится в Псковской области 06.10.2025, 17:090 ЗАО «ЗЭТО» удостоили наград на международной выставке в Уфе 06.10.2025, 17:050 В день освобождения Невеля на районную Доску почета занесли имена 14 человек 06.10.2025, 16:460 Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября
06.10.2025, 16:380 Котлы для газовой котельной доставили в псковскую деревню Хотицы 06.10.2025, 16:300 Дорожный фонд Псковской области в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей 06.10.2025, 16:283 Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС 06.10.2025, 16:210 В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания
06.10.2025, 16:120 Жители Псковской области могут проверить знания в «Статистическом диктанте»  06.10.2025, 16:030 Чемпионат по классическим шахматам стартует в Пскове 9 октября 06.10.2025, 15:591 В России начали строить первые теплицы для бананов 06.10.2025, 15:470 Пятаки и рубли из трёх веков сравнили местные школьники на занятии в «Михайловском». ФОТО
06.10.2025, 15:470 Несовершеннолетнего псковича осудили за мошенничество с пенсионерами 06.10.2025, 15:450 Псковичи теперь могут контролировать взносы на капремонт онлайн 06.10.2025, 15:261 В многоквартирном доме в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы 06.10.2025, 15:170 В Пскове водитель ВАЗ врезался в Mitsubishi Outlander, в опору освещения и сбежал
06.10.2025, 15:100 Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест» 06.10.2025, 15:080 Клуб «Псков» стал чемпионом области по футболу 06.10.2025, 14:500 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым. ВИДЕО 06.10.2025, 14:240 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Шоссейной
06.10.2025, 14:230 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября 06.10.2025, 14:190 В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения 06.10.2025, 14:151 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 06.10.2025, 14:070 Две попытки незаконного ввоза сигарет остановили таможенники в Невельском районе
06.10.2025, 14:040 Пскович занял третье место в «Кубке защитников Отечества» в Коврове 06.10.2025, 14:030 Ресторан GURAVI: идеальное место для вашего банкета 06.10.2025, 14:010 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 13:530 Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея
06.10.2025, 13:440 Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области 06.10.2025, 13:410 Фрукты из Молдавии запретили к ввозу на территорию РФ в Псковской области 06.10.2025, 13:370 Яркие краски против серости неба: как Псков встречает осень. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.10.2025, 13:310 Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области
06.10.2025, 13:260 Два преподавателя из Пскова вошли в число лауреатов премии Минкультуры  06.10.2025, 13:200 «Выбуты – память сердца»: вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 06.10.2025, 13:120 Заявление о признании банкротом компании «Евро-Керамика Печоры» поступило в суд 06.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?
06.10.2025, 13:011 Ретроспектива: башня на месте часовни, конка и строительство Ольгинского моста 06.10.2025, 12:590 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2025 год 06.10.2025, 12:480 Псковичка Валерия Зайцева вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия» 06.10.2025, 12:250 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? 
06.10.2025, 12:230 Автоматическое оружие без боеприпасов нашли в мусорном контейнере на Завеличье 06.10.2025, 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 06.10.2025, 12:080 Минометную мину идентифицировали в псковской деревне Малая Гоголевка 06.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция нового проекта на ПЛН FM «Деловой полдень»
06.10.2025, 11:510 Более 300 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 06.10.2025, 11:500 Псковичка заняла второе место в настольном теннисе на спартакиаде пенсионеров РФ 06.10.2025, 11:390 Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: россияне назвали любимых учителей из книг 06.10.2025, 11:300 Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Речной в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru