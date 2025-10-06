Общество

Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек»

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута пригородных поездов в Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

7 октября на участке Мшинская — Балтийский вокзал — Мшинская — Луга изменены расписание и маршруты ряда пригородных поездов.

Для пассажиров действует автобусное сообщение между станциями Мшинская и Строганово.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться по телефону: +7 (911) 973-22-00.

Информацию о фактическом движении поездов можно уточнить на станциях, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» — 8 (800) 775-00-00.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что измененные маршруты поездов:

№810 «Ласточка» сообщением Псков – Санкт-Петербург,

№809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков.

Поезда проследуют через станцию Батецкая. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится до 2-х часов.