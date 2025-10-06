Общество

По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен

На Октябрьской железной дороге по техническим причинам некоторые пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая, сообщили в официальном канале Октябрьской железной дороги.

Измененные маршруты:

№810 «Ласточка» сообщением Псков – Санкт-Петербург,

№809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков.

Поезда проследуют через станцию Батецкая. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится до 2-х часов.

Также пригородные поезда из Санкт-Петербурга в сторону Луги проследуют измененным маршрутом до станции Строганово.

Пригородные поезда из Луги в Санкт-Петербург проследуют до станции Мшинская. На участке Строганово – Мшинская – Строганово будет организовано курсирование автобусов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).