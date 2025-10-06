Общество

Вечерние «Ласточки» между Псковом и Петербургом 7 октября стартуют по расписанию

Вечерняя «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург 7 октября проследует по расписанию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД».

Выезд из Пскова планируется в 19:34, приезд на Балтийский вокзал в Петербурге в 23:08. Скоростной поезд проследует от станции «Гатчина Варшавская (Варшавский вокзал)» до станции «Аэропорт» без остановок.

Из Петербурга в Псков «Ласточка» отправится в 20.20 с Балтийского вокзала, приезжает в Псков в 23.47. Она также не будет останавливаться между станциями «Гатчина Варшавская (Варшавский вокзал)» и «Аэропорт».

Напомним, сегодня в Ленинградской области по техническим причинам некоторые пассажирские поезда следуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая. Утренние «Ласточки» Петербург – Псков и Псков – Петербург отправились с увеличением времени в пути на два часа.

«Также пригородные поезда из Санкт-Петербурга в сторону Луги проследуют измененным маршрутом до станции Строганово. На участке Строганово – Мшинская – Строганово будет организовано курсирование автобусов», – уточнили в ОЖД.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута пригородных поездов в Ленинградской области.