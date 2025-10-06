Общество

На 98-м году жизни в Пскове умер участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк

На 98-м году перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны Геннадия Василюка, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве социальной защиты Псковской области.

Фото: министерство социальной защиты Псковской области

«Геннадий Иванович прожил достойную, потрясающую жизнь великого человека!» - отметили в министерстве.

Геннадий Василюк - единственный в области, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда». Почетный гражданин города Аппатиты. Почетный гражданин города Пскова.

«Свой жизненный опыт Геннадий Иванович передавал молодому поколению. Вел активную общественную деятельность, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Геннадий Иванович останется в памяти родных, близких и земляков как, добропорядочный и отзывчивый человек. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким Василюка Геннадия Ивановича», - добавили в министерстве.

Отпевание состоится в Храме Александра Невского (улица Мирная, дом 1) 8 октября в 13:30.