Общество

Экстрасенсы только сбивают с толку родственников пропавших — «ЛизаАлерт»

За пять лет работы отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области волонтеры столкнулись с множеством вызовов, включая общение родственников пропавших с ясновидящими. Об этом рассказала старшая направления «Внешние связи», инструктор полевых обучений и оператор беспилотных авиационных систем отряда Василиса Павлущёнок-Ильина в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Живой человек гораздо надежнее восковой свечи», - сказала гостья студии. Ни одного пропавшего не нашли с помощью ясновидящих. По словам представителя отряда «ЛизаАлерт», экстрасенсы только создают дополнительные трудности для волонтеров, так как сбивают с толку родственников пропавших.

Отряд активно работает над просветительской деятельностью в школах, обучая детей, как не потеряться и что делать в случае, если это все же произошло. Беседы проводятся с учетом возраста аудитории, а также охватывают важные темы, такие как буллинг и травля, которые могут приводить подростков к уходу из дома без уведомления родителей.

Кроме того, «ЛизаАлерт» проводит школу новичков, где волонтеры обучаются обращаться с оборудованием и следовать установленным алгоритмам поиска. Василиса Павлущёнок-Ильина подчеркнула, что важно продолжать работу по обучению и поддержке как волонтеров, так и родителей.