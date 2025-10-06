«Дневной дозор»: Нужно ли отправлять граждан и трудовые коллективы на субботники?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Нужно ли привлекать граждан и трудовые коллективы к уборке территорий?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Традиция субботников зародилась еще в советские времена. Многие люди старшего поколения еще помнят рассказы о том, как в первые годы после революции сам ее вождь Владимир Ленин личным участием в субботниках демонстрировал пример пролетарской ответственности и готовность своим трудом внести вклад в уборку города. СССР с его мифологией и бесплатным трудом нет уже более 30 лет, а субботники по уборке городов весной и осенью так и проходят в большинстве российских городов. Псков в этом смысле — не исключение.
В конце сентября глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале сообщил, что традиционный месячник по уборке города начнется в октябре и продлится весь месяц. Жители города смогут внести свой вклад в улучшение экологической обстановки и благоустройство городской среды. Мероприятия пройдут на территориях, не охваченных регулярной уборкой. Как сообщил Борис Елкин, об инвентаре жителям, которые решили принять участие в уборке города, беспокоиться не стоит, всем участникам выдадут весь необходимый инвентарь: грабли, перчатки и мешки.
Казалось бы, уборка некоторых территорий родного города от скопившегося мусора силами самих горожан — дело хорошее. Почему бы и не внести посильную лепту в преобразование окружающей тебя действительности?
Тем не менее вопросы о том, нужны ли нам субботники, звучат достаточно часто. С одной стороны, Псков для нас родной город, все мы его жители, и мы должны продемонстрировать, что местное сообщество может скооперироваться ради одной цели и потрудиться на общее благо. Сторонники такой точки зрения считают, что традицию по проведению городских месячников и субботников нужно сохранять. Но есть и другая точка зрения: мы живем в 21 веке, когда городское хозяйство — такой же фронт работ, как и любой другой, на котором должны работать специализированные организации, имеющие соответствующее оборудование, а не учителя и работники предприятий, которым в лучшем случае выдают метлы, и они идут мести песок вокруг своей территории. У учителей и прочих работников бюджетной сферы и без того нагрузка высокая, и отрывать их от выполнения профессиональных обязанностей ради сбора опавшей листвы в парках, возможно, нерационально. Некоторые и вовсе считают, что все субботники — профанация и бутафория, ради фото и пиара чиновников разных уровней.
Так нужно ли привлекать граждан и трудовые коллективы к работе по уборке городских территорий? Или же с этим должны справляться городские власти? Какова дальнейшая судьба убранного мусора, будет ли он вывезен или же будет ждать весеннего субботника? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам, сотрудникам образования и владельцам предприятий в программе «Дневной дозор».
По словам исполняющего обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарьи Дмитриевой, привлечение жителей города на месячник по уборке территории действительно необходимо, ведь у управления городского хозяйства не настолько много ресурсов, чтобы охватить все территории, требующие уборки. Также Дарья Дмитриева сообщила, что к вывозу мусора после субботников подключен региональный оператор, поэтому поводов для переживаний об оставленных до весны мусорных пакетах нет. Главное, чтобы и жители, убирающие свои территории, самостоятельно сообщали о скоплении мусора в УГХ — и он будет оперативно вывезен.
Директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин сообщил, что его предприятие не будет принимать участие в месячнике по уборке прилегающей территории просто потому, что эта территория убирается ежедневно. Юрий Сорокин добавил, что он любит порядок, и ему важно, чтобы территория у его предприятия была чистой, чтобы его сотрудникам было приятно идти на работу, а не пробираться через завалы мусора. Также Юрий Сорокин убежден, что проведение сезонных субботников и месячников по уборке территории города — это отличная традиция, которая должна популяризироваться, и он рассказал, как этого можно добиться.
Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов убежден, что даже в 22-м веке техникой убрать весь мусор будет невозможно. На его взгляд, с подобной общей проблемой нужно бороться сообща, привлекая и жителей города. К тому же Андрей Тарасов считает мероприятия по уборке города хорошей традицией, благодаря которой формируется абсолютно другое отношение как к мусору, так и к тем, кто мусорит. Личное участие в уборке города приучает к порядку и учит тому же окружающих. Он рассказал, как его управляющая компания будет принимать участие в месячниках и с какими трудностями есть риск столкнуться.
Руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров сообщил, что субботники по-прежнему актуальны, проводят их как экологические организации, так и просто граждане. Как сообщил Сергей Елизаров, оптимальное время для проведения таких мероприятий — с апреля по октябрь, когда еще снег не выпал, а бытовые отходы очень хорошо видны как внутри городской черты, так и в лесных массивах и вблизи водоемов. Также псковский эколог сообщил, что его организация «Экомышление» трудностей с набором волонтеров не испытывает.
Заместитель директора по воспитательной работе псковской гимназии №29 Наталья Иванова сообщила, что, несмотря на действительно высокую нагрузку на педагогов, и ученики, и сотрудники 29-й гимназии участие в месячнике принимать все же будут. Она рассказала, какое влияние на детские умы оказывает такого рода труд.
Фото: гимназия №29
В сегодняшней программе ни один из наших собеседников не заявил о том, что считает субботники и месячники отжившим форматом или устаревшей традицией. Некоторые наши эксперты уверены, что уход за прилегающей к их предприятиям территорией должен быть систематическим, а не раз в месяц. Многие же наши комментаторы убеждены: участие в уборке родного города — важная традиция, формирующая не только порядок вокруг себя, но и правильное отношение к сохранению города в чистоте.
Конечно, личное участие в свободное от основной работы время в уборке родного города плохой традицией не назовешь. Особенно, если это дело добровольное. Но если экономить бюджетные деньги на уборке города, а потом на субботники собирать бюджетников и школьников в принудительном порядке, то такой подход вряд ли сможет привить у людей любовь к чистым улицам и паркам своего города.
Александра Братчикова