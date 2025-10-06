Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли отправлять граждан и трудовые коллективы на субботники?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Нужно ли привлекать граждан и трудовые коллективы к уборке территорий?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Традиция субботников зародилась еще в советские времена. Многие люди старшего поколения еще помнят рассказы о том, как в первые годы после революции сам ее вождь Владимир Ленин личным участием в субботниках демонстрировал пример пролетарской ответственности и готовность своим трудом внести вклад в уборку города. СССР с его мифологией и бесплатным трудом нет уже более 30 лет, а субботники по уборке городов весной и осенью так и проходят в большинстве российских городов. Псков в этом смысле — не исключение.

В конце сентября глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале сообщил, что традиционный месячник по уборке города начнется в октябре и продлится весь месяц. Жители города смогут внести свой вклад в улучшение экологической обстановки и благоустройство городской среды. Мероприятия пройдут на территориях, не охваченных регулярной уборкой. Как сообщил Борис Елкин, об инвентаре жителям, которые решили принять участие в уборке города, беспокоиться не стоит, всем участникам выдадут весь необходимый инвентарь: грабли, перчатки и мешки.

Казалось бы, уборка некоторых территорий родного города от скопившегося мусора силами самих горожан — дело хорошее. Почему бы и не внести посильную лепту в преобразование окружающей тебя действительности?

Тем не менее вопросы о том, нужны ли нам субботники, звучат достаточно часто. С одной стороны, Псков для нас родной город, все мы его жители, и мы должны продемонстрировать, что местное сообщество может скооперироваться ради одной цели и потрудиться на общее благо. Сторонники такой точки зрения считают, что традицию по проведению городских месячников и субботников нужно сохранять. Но есть и другая точка зрения: мы живем в 21 веке, когда городское хозяйство — такой же фронт работ, как и любой другой, на котором должны работать специализированные организации, имеющие соответствующее оборудование, а не учителя и работники предприятий, которым в лучшем случае выдают метлы, и они идут мести песок вокруг своей территории. У учителей и прочих работников бюджетной сферы и без того нагрузка высокая, и отрывать их от выполнения профессиональных обязанностей ради сбора опавшей листвы в парках, возможно, нерационально. Некоторые и вовсе считают, что все субботники — профанация и бутафория, ради фото и пиара чиновников разных уровней.

Так нужно ли привлекать граждан и трудовые коллективы к работе по уборке городских территорий? Или же с этим должны справляться городские власти? Какова дальнейшая судьба убранного мусора, будет ли он вывезен или же будет ждать весеннего субботника? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам, сотрудникам образования и владельцам предприятий в программе «Дневной дозор».

По словам исполняющего обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарьи Дмитриевой, привлечение жителей города на месячник по уборке территории действительно необходимо, ведь у управления городского хозяйства не настолько много ресурсов, чтобы охватить все территории, требующие уборки. Также Дарья Дмитриева сообщила, что к вывозу мусора после субботников подключен региональный оператор, поэтому поводов для переживаний об оставленных до весны мусорных пакетах нет. Главное, чтобы и жители, убирающие свои территории, самостоятельно сообщали о скоплении мусора в УГХ — и он будет оперативно вывезен.

«Во-первых, существует множество муниципальных территорий неограниченного пользования, на которые не хватает ресурсов у учреждений УГХ. Также не все эти территории попадают в контракт по уборке из-за ограниченности средств. Поэтому важно участие жителей в уборке прилегающих к их домам территорий. Это формирует ответственное отношение к месту проживания. Кроме того, это большая помощь управляющим компаниям, особенно в период сильного листопада. Уборка листьев, веток и приведение в порядок прилегающей территории — важная задача. Органы структурного подразделения ежегодно участвуют в осеннем и весеннем месячниках по уборке, и этот год не станет исключением. Если есть желающие принять участие в месячнике, они могут обратиться в управление городского хозяйства. Можно предложить свою территорию, которая не размежёвана ни к домам, ни к организациям, а является муниципальной или неразграниченной. Либо можно попросить управление помочь определиться с территорией. Управление городского хозяйства обеспечит инвентарем: дадим перчатки, мешки и грабли. В рамках контракта "Экогрупп" будет вывозить убранный мусор за счёт бюджетных средств. То, что касается мероприятий, связанных с месячником по уборке, организованных УГХ, если заявки на мероприятия, связанные с месячником по уборке, были направлены своевременно, и эти работы организованы управлением, то мы оперативно стараемся вывезти мешки. Однако, если люди собрались и убрали сами, не проинформировав никого, у нас нет возможности проехать по всему городу и оценить ситуацию. В таком случае нужно обратиться в управление и сообщить о наличии мешков. Мы будем разбираться в каждом случае и оказывать содействие, если это возможно».

Директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин сообщил, что его предприятие не будет принимать участие в месячнике по уборке прилегающей территории просто потому, что эта территория убирается ежедневно. Юрий Сорокин добавил, что он любит порядок, и ему важно, чтобы территория у его предприятия была чистой, чтобы его сотрудникам было приятно идти на работу, а не пробираться через завалы мусора. Также Юрий Сорокин убежден, что проведение сезонных субботников и месячников по уборке территории города — это отличная традиция, которая должна популяризироваться, и он рассказал, как этого можно добиться.

«Вокруг нашей территории до самой улицы Советской Армии всё чисто: ни одной бутылки, ни одной бумажки. Мы каждый день свою территорию убираем. В нашей стране, в нашем городе субботники, месячники чистоты - это традиция, ничего плохого в этом нет. И, конечно, я за то, чтобы эта традиция оставалась, сохранялась и расширялась. Но хорошо бы, чтобы, когда трудовые коллективы проводят субботники, участвуют в месячниках чистоты, городские власти это отмечали, нужно обязательно провести конкурс на лучшую уборку и отметить лучших участников. При подведении итогов месячника чистоты - отметить целый ряд предприятий, организаций и физических лиц, которые убирают около домов, магазинов, ресторанов, кафе, заводов и учреждений. Это должно быть широко освещено. Нужно популяризировать такое отношение к своему городу. Это воспитывает вкус, любовь к чистоте и уважение к ней. Возможно, в следующий раз на субботник выйдет не 20, а 25 предприятий, а через год — не 25, а 30».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов убежден, что даже в 22-м веке техникой убрать весь мусор будет невозможно. На его взгляд, с подобной общей проблемой нужно бороться сообща, привлекая и жителей города. К тому же Андрей Тарасов считает мероприятия по уборке города хорошей традицией, благодаря которой формируется абсолютно другое отношение как к мусору, так и к тем, кто мусорит. Личное участие в уборке города приучает к порядку и учит тому же окружающих. Он рассказал, как его управляющая компания будет принимать участие в месячниках и с какими трудностями есть риск столкнуться.

«На планерке все управляющие компании попросили принять участие, поэтому каждая компания определяет, где и какую территорию может помочь городу убирать. Жителей также будут призывать выйти на помощь. Управление городского хозяйства администрации сообщило, что может выдавать инвентарь тем управляющим компаниям, которые организуют субботник. У них есть необходимый инвентарь, и они готовы его предоставить. Если управляющая компания организует субботник, то и мешки, и инвентарь будут выданы. Однако вопрос с вывозом собранного мусора пока остаётся нерешённым. Насколько мне известно, УГХ планирует заказывать контейнеры для вывоза, но пока это не решено окончательно. Необходимо призывать граждан выходить на субботник, так как каждый миллиметр территории не уберёшь, особенно учитывая, что ещё есть несознательные граждане, которые мусорят. Кроме того, остались проблемы от предыдущего регоператора, когда мусор разлетался по всем территориям».

Руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров сообщил, что субботники по-прежнему актуальны, проводят их как экологические организации, так и просто граждане. Как сообщил Сергей Елизаров, оптимальное время для проведения таких мероприятий — с апреля по октябрь, когда еще снег не выпал, а бытовые отходы очень хорошо видны как внутри городской черты, так и в лесных массивах и вблизи водоемов. Также псковский эколог сообщил, что его организация «Экомышление» трудностей с набором волонтеров не испытывает.

«Наша организация "Экомышление" не имеет проблем с набором волонтёров, потому что мы имеем возможность ещё и мотивировать их. Они в основном состоят из старшеклассников или студентов, иногда бывают люди среднего возраста, молодые семьи мы тоже активно приглашаем. Чаще всего это либо волонтёрские верифицированные часы, которые очень активно используют наши волонтёры, либо это могут быть какие-то небольшие экологические подарочки в виде экосумок или термостаканов. Также мы всегда при возможности организуем чаепития или пироги, чтобы можно было после физической работы ещё и подкрепиться. Но надо понимать, что субботник — это не только сбор бытовых отходов, но это ещё и транспортировка его, в идеале, на официальные полигоны. Там, где, в общем-то, и находится весь мусор. Поэтому тут активно может пойти навстречу региональный оператор по обращению с ТКО "Экогрупп". Мешки или перчатки может предоставить управление городского хозяйства. Они тоже очень активно идут навстречу тем, кто субботники организует. Что обычно делают волонтёры - это сбор мусора и наведение чистоты в пределах свалки».

Заместитель директора по воспитательной работе псковской гимназии №29 Наталья Иванова сообщила, что, несмотря на действительно высокую нагрузку на педагогов, и ученики, и сотрудники 29-й гимназии участие в месячнике принимать все же будут. Она рассказала, какое влияние на детские умы оказывает такого рода труд.

«Дети должны активно участвовать в подобного рода мероприятиях, потому что труд, также как и духовная пища, прочтение книг, развивает человека, совершенствует его в определённом направлении. Поэтому в наш план включены субботники. Для взрослых субботник проводится перед 1 мая, для детей мы выбираем территорию, но у нас территория, в принципе, где деревьев немного. Всё, что осело, мы выходим и убираем осенью и весной. Планируем принимать участие, поскольку считаем трудовое воспитание одним из ключевых, наравне с интеллектуальным воспитанием».

В сегодняшней программе ни один из наших собеседников не заявил о том, что считает субботники и месячники отжившим форматом или устаревшей традицией. Некоторые наши эксперты уверены, что уход за прилегающей к их предприятиям территорией должен быть систематическим, а не раз в месяц. Многие же наши комментаторы убеждены: участие в уборке родного города — важная традиция, формирующая не только порядок вокруг себя, но и правильное отношение к сохранению города в чистоте.

Конечно, личное участие в свободное от основной работы время в уборке родного города плохой традицией не назовешь. Особенно, если это дело добровольное. Но если экономить бюджетные деньги на уборке города, а потом на субботники собирать бюджетников и школьников в принудительном порядке, то такой подход вряд ли сможет привить у людей любовь к чистым улицам и паркам своего города.

Александра Братчикова