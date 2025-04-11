Общество

«Начни с себя»: псковичи продолжают традицию субботников

Из-за плохих погодных условий ежегодный субботник микрорайона Овсище мог не состояться, однако традицию решили не нарушать. Уже 13 апреля вышло солнце, и местные жители вновь вооружились граблями и перчатками и вышли на уборку территорий. Кто принимает участие в субботниках и как такой вид досуга может превратиться в интересные игры, читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Чистота – это любовь к городу

В уборке берега реки Великой приняли участие пенсионеры, молодые люди и семьи вместе со своими детьми. Взяв перчатки, жители Пскова дружно и весело убирали пляжную зону, приглашая прохожих внести свой вклад в общее дело.

«Это как некая любовь к родному городу, и люди проявляют эту любовь через участие в уборке территории, рядом с которой они живут», - отвечает депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков на вопрос о том, почему важно сохранять традицию субботников.

Всего было убрано три территории: зелёные зоны в районе Ипподромной, 125, берег Великой в районе домов №№60, 62, 64 на улице Леона Поземского, пустырь на улице Александра Невского в районе домов №№15-19.

Начни с себя

Псковичка Юлия пришла на субботник вместе со своим мужем и детьми. В субботнике она принимала участие уже во второй раз и отметила, насколько такие мероприятия необходимы нашему городу. Девушка также заметила, что в этом году благодаря соблюдению традиции стало чище.

«Не могу сказать, что соседей просто собрать, у всех свои дела, свои планы. Но главное – начинать с себя», - поделилась Юлия.

Также своим мнением поделилась еще одна жительница Пскова – Ольга. Она рассказала, что её поколение всегда соблюдает устоявшуюся традицию субботников, а вот молодёжь не очень активная – её надо заинтересовать.

Ольга считает, что самое главное в субботниках – это солидарность.

Есть результат

Уборку пустыря на улице Александра Невского в этом году организовала Олимпиада Данилова. Она не пропускает ни одного ежегодного субботника и участвует в традиционной встрече вне зависимости от погодных условий. Горожанка считает, что это позволяет сконцентрировать внимание на том, что мы сами должны приводить в порядок свой город.

«Мне нравится то, что есть результат. Сначала мы начинаем, а потом и сам город потягивается. Это очень приятно», - сказала Олимпиада.

Уборка – это весело

Помимо традиционных субботников раньше проводились мероприятия, которые представляли собой субботник в игровой форме – «Зелёные старты» и «Чистые игры». Суть в том, что команда регистрирует на игру до четырех человек. За уборку мусора начисляются баллы – кто набрал больше баллов тот, соответственно, и победил. Об этом нам рассказала помощница депутата Григория Стороненкова Елена Зиновьева.

«Это такое массовое событие. Обычно участников больше 150 человек. Помимо того, что оно приносит чистоту на выделенной территории, это еще вносит какую-то дружескую атмосферу, сближает соседей, создаёт хорошее настроение для всех. Желающих поучаствовать в таком событии с каждым годом всё больше и больше, поэтому в этом году просто не нашлось места, которое мы могли бы вот таким образом убрать», - рассказала Елена Зиновьева.

С каждым годом город Псков становится всё чище благодаря нашим неравнодушным гражданам. Такие примеры коллективного труда и их результаты напоминает нам о том, как важно выражать свою любовь к городу через поддержание чистоты и порядка.

Ульяна Фёдорова