«Начни с себя»: псковичи продолжают традицию субботников

Из-за плохих погодных условий ежегодный субботник микрорайона Овсище мог не состояться, однако традицию решили не нарушать. Уже 13 апреля вышло солнце, и местные жители вновь вооружились граблями и перчатками и вышли на уборку территорий. Кто принимает участие в субботниках и как такой вид досуга может превратиться в интересные игры, читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.
В уборке берега реки Великой приняли участие пенсионеры, молодые люди и семьи вместе со своими детьми. Взяв перчатки, жители Пскова дружно и весело убирали пляжную зону, приглашая прохожих внести свой вклад в общее дело.
Всего было убрано три территории: зелёные зоны в районе Ипподромной, 125, берег Великой в районе домов №№60, 62, 64 на улице Леона Поземского, пустырь на улице Александра Невского в районе домов №№15-19.
Псковичка Юлия пришла на субботник вместе со своим мужем и детьми. В субботнике она принимала участие уже во второй раз и отметила, насколько такие мероприятия необходимы нашему городу. Девушка также заметила, что в этом году благодаря соблюдению традиции стало чище.
Также своим мнением поделилась еще одна жительница Пскова – Ольга. Она рассказала, что её поколение всегда соблюдает устоявшуюся традицию субботников, а вот молодёжь не очень активная – её надо заинтересовать.
Ольга считает, что самое главное в субботниках – это солидарность.
Уборку пустыря на улице Александра Невского в этом году организовала Олимпиада Данилова. Она не пропускает ни одного ежегодного субботника и участвует в традиционной встрече вне зависимости от погодных условий. Горожанка считает, что это позволяет сконцентрировать внимание на том, что мы сами должны приводить в порядок свой город.
Помимо традиционных субботников раньше проводились мероприятия, которые представляли собой субботник в игровой форме – «Зелёные старты» и «Чистые игры». Суть в том, что команда регистрирует на игру до четырех человек. За уборку мусора начисляются баллы – кто набрал больше баллов тот, соответственно, и победил. Об этом нам рассказала помощница депутата Григория Стороненкова Елена Зиновьева.
С каждым годом город Псков становится всё чище благодаря нашим неравнодушным гражданам. Такие примеры коллективного труда и их результаты напоминает нам о том, как важно выражать свою любовь к городу через поддержание чистоты и порядка.
Ульяна Фёдорова