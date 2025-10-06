Общество

Росгвардия запустила многофункциональный сайт для псковичей

Главное управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации представило новый интернет-ресурс для подразделения вневедомственной охраны Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии.

Изображение: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сайт создали с целью улучшения взаимодействия с гражданами и повышения информационной открытости службы, обеспечивающей безопасность граждан и объектов различной формы собственности. На новой платформе разместили информация о востребованных услугах: охране объектов, квартир и автомобилей. В отдельных разделах можно найти перечни необходимых документов, тарифы на услуги, а также возможность оставить онлайн-заявку. Ресурс также содержит сведения о трудоустройстве в подразделениях вневедомственной охраны, социальных гарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.

Одним из ключевых аспектов разработки платформы стало обеспечение обратной связи с гражданами. На сайте предусмотрели удобную форму, позволяющую оперативно получать ответы на вопросы о безопасности и предоставляемых услугах.

Также на портале будут регулярно публиковаться новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны Псковской области, которые будут сопровождаться фото- и видеоматериалами.

Новый сайт уже доступен.