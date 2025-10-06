Общество

Фотофакт: Рамка с псковским судаком вблизи Мирожского монастыря исчезла

Исчезла достопримечательность города Пскова - рамка с псковским судаком, расположенная в парке вблизи Мирожского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Исчезнувшая рамка

Напомним, на территории парка рядом с исчезнувшей рамкой также расположены солнечные часы с рыбаком. Однако они перестали функционировать из-за действий вандалов.

Часы были сделаны в рамках проекта ER 65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии».