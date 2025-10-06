Ученики псковского лицея преобразили тропу к Словенским ключам в Изборске

Ученики Псковского технического лицея и их родители приняли участие в традиционном воскреснике по осенней уборке территории музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Учащиеся отозвались на призыв и привели в порядок тропу к Словенским ключам.
Фото: музей-заповедник «Изборск»
Добровольцы убрали опавшую листву, самосевные всходы клёна, покрасили перила, беседки и основания информационных стендов.
После работы ребята «пообщались» с лебедями на Городищенском озере и прогулялись по живописным окрестностям Изборской крепости.