Врач предупредила псковичей, что поликлиника в сезон гриппа может быть местом повышенного риска

Участковый врач-терапевт Псковской городской поликлиники Дарья Стукова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» пояснила, в каких ситуациях ношение защитных масок является необходимым.

По словам специалиста, главный критерий – это эпидемиологическая обстановка.

«Если вы чувствуете, что начался подъем заболеваемости, многие ваши родственники или друзья уже болеют, то, конечно, в общественном транспорте или в общественных местах ношение масок обязательно. Особенно важно надевать маску при появлении даже легких симптомов, таких как насморк, чтобы обезопасить себя», – заявила Дарья Стукова.

Отдельно терапевт затронула тему рисков в медицинских учреждениях. Она подтвердила, что поликлиника в сезон гриппа и ОРВИ может стать местом, где легко заразиться.

«Представьте: вы сидите в очереди к терапевту с больной спиной, а рядом чихает и кашляет человек с ярко выраженными катаральным симптомом. Если вы не соблюдаете мер профилактики, риск заболеть, конечно, будет», – пояснила врач.

В качестве основных мер защиты в таких ситуациях Дарья Стукова рекомендует соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров и обязательно брать с собой маску для посещения поликлиники в разгар сезона респираторных инфекций. Эти простые правила, по мнению специалиста, помогают значительно снизить риск заражения в местах массового скопления людей.